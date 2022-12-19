Глава Минцифры: VPN-сервисы в России «не приживаются»

Показатели использования VPN-сервисов в России вернулись к весеннему уровню после роста летом, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Он назвал это «позитивной новостью», передает «Интерфакс».
«Доля VPN в какой‑то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень. То есть, в общем, VPN в стране у нас пока не приживаются», — считает Шадаев. К таким выводам в ведомстве пришли после анализа трафика мобильных операторов.
Министр напомнил о существовании в России системы блокирования доступа к нарушающим законодательство ресурсам. Ее создали в рамках закона о «суверенном рунете».
По данным сервиса AppMagic, в январе 2022 года россияне скачали VPN-сервисы 2 млн раз, Россия занимала в рейтинге 16-е место в мире. В июле — уже более 12 млн раз, страна заняла второе место.
В июне Роскомнадзор назвал средства обхода блокировок угрозой. «VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется», — говорил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.