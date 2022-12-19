Глава Минцифры: VPN-сервисы в России «не приживаются»

«Доля VPN в какой‑то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень. То есть, в общем, VPN в стране у нас пока не приживаются», — считает Шадаев. К таким выводам в ведомстве пришли после анализа трафика мобильных операторов.