ФТС: с мая по параллельному импорту в Россию ввезли 2,4 млн тонн товаров на 20 млрд долларов

В начале мая Минпромторг составил перечень из более чем 50 категорий товаров, доступных для параллельного импорта, то есть не требующих письменного разрешения на ввоз от владельца товарного знака. В список вошли одежда и обувь, игровые приставки, бытовая техника, смартфоны и электроника, автомобили и шины. Позже он также был дополнен продукцией Marvel, Disney, Pixar и DC Comics.