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ФТС: с мая по параллельному импорту в Россию ввезли 2,4 млн тонн товаров на 20 млрд долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 13:36

С мая с помощью механизма параллельного импорта в Россию было ввезено 2,4 млн тонн товаров на сумму свыше 20 млрд долларов. Об этом в эфире «России 24» заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин, пишет ТАСС.

От общего объема ввезенных товаров большую часть составляют автомобили, станки и оборудование. Также импортировали продукцию легкой промышленности.

По словам Булавина, контрафактной продукции на российском рынке после введения параллельного импорта больше не стало.

«Потому что параллельный импорт — это прежде всего оригинальная продукция, когда правообладатель по тем или иным причинам не хочет принимать участие в общепринятом обороте этих товаров. А с контрафактом мы как боролись, так и будем бороться», — добавил глава ФТС.

В начале мая Минпромторг составил перечень из более чем 50 категорий товаров, доступных для параллельного импорта, то есть не требующих письменного разрешения на ввоз от владельца товарного знака. В список вошли одежда и обувь, игровые приставки, бытовая техника, смартфоны и электроника, автомобили и шины. Позже он также был дополнен продукцией Marvel, Disney, Pixar и DC Comics.

В сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о продлении программы параллельного импорта на 2023 год. О соответствующей мере заявлял также глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, формат параллельного импорта в следующем году будет зависеть от того, «как будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции».

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ФТС РоссииМинпромторгWalt DisneyМинэкономразвития
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Владимир БулавинДенис МантуровМаксим Решетников
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