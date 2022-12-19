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Во Франции задержали более 200 человек во время уличных беспорядков после финала ЧМ по футболу

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:52

Во Франции в ходе беспорядков, начавшихся после поражения французской сборной в финале ЧМ по футболу, были задержаны более 200 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным местного МВД, в ночь с 18 на 19 декабря были задержаны 227 человек, 47 из них в Париже и его пригородах. Вместе с тем 40 сотрудников полиции получили ранения во время столкновений с участниками беспорядков в Лионе.

Французские СМИ писали, что накануне стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона протестующих на Елисейских Полях, которые кидали петарды и бутылки с зажигательной смесью.

Помимо Парижа и Лиона, беспорядки прошли и в Ницце. Там протестующие поджигали мусорные баки и дымовые шашки.

18 декабря Франция проиграла Аргентине в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Победителя определила серия пенальти, аргентинцы обыграли французов со счетом 4:2.

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