Во Франции задержали более 200 человек во время уличных беспорядков после финала ЧМ по футболу

Во Франции в ходе беспорядков, начавшихся после поражения французской сборной в финале ЧМ по футболу, были задержаны более 200 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным местного МВД, в ночь с 18 на 19 декабря были задержаны 227 человек, 47 из них в Париже и его пригородах. Вместе с тем 40 сотрудников полиции получили ранения во время столкновений с участниками беспорядков в Лионе.
Французские СМИ писали, что накануне стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона протестующих на Елисейских Полях, которые кидали петарды и бутылки с зажигательной смесью.
Помимо Парижа и Лиона, беспорядки прошли и в Ницце. Там протестующие поджигали мусорные баки и дымовые шашки.
18 декабря Франция проиграла Аргентине в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Победителя определила серия пенальти, аргентинцы обыграли французов со счетом 4:2.