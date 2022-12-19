Macan, Anna Asti и Miyagi & Эндшпиль: самые популярные артисты 2022-го по версии «VK Музыки»

Anna Asti побеждает сразу в двух номинациях — «Артистка года» и «Альбом года». Сразу три трека певицы, включая фит с Филиппом Киркоровым, попали в топ-10 самых прослушиваемых в 2022 году. Лучшей группой года стали Miyagi & Эндшпиль, треки которых уже третий год попадают в топ-чарты, а в этом году их послушали больше 1,3 млрд раз.