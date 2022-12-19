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Macan, Anna Asti и Miyagi & Эндшпиль: самые популярные артисты 2022-го по версии «VK Музыки»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:07

Музыкальный стриминговый сервис «VK Музыка» подвел итоги 2022 года. Самым прослушиваемым артистом стал Macan, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе «Вконтакте».

У 20-летнего рэпера Macan в 2022 году состоялось шесть сольных релизов и два фита. На «VK Музыке» самым популярным стал сингл «За всех», а всего у артиста более 700 млн прослушиваний за этот год.

Трек года — «Как ты там?» Kamazz. В этой номинации он обошел «По барам» Anna Asti, ремикс трека «Простыни» от Kalvados, «Выпей меня» авторства Kambulat, а также песни Егора Крида и Jony.

Среди фитов самым прослушиваемым стал сингл «Платина» Jakone и A.V.G. В номинации «Прорыв года» лучшим платформа называет хип-хоп-исполнителя Xcho — артист показал самый заметный рост, набрав более 400 млн прослушиваний.

Anna Asti побеждает сразу в двух номинациях — «Артистка года» и «Альбом года». Сразу три трека певицы, включая фит с Филиппом Киркоровым, попали в топ-10 самых прослушиваемых в 2022 году. Лучшей группой года стали Miyagi & Эндшпиль, треки которых уже третий год попадают в топ-чарты, а в этом году их послушали больше 1,3 млрд раз.

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