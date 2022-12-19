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Huawei закроет в России одно из подразделений

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:43

С 1 января Huawei закроет в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования Enterprise Business Group. В нем работали около 2000 человек, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Издание подчеркивает, что решение Huawei связано с рисками вторичных санкций, так как оборудование может использоваться в госсекторе. Источник на телеком-рынке заявил, что продукция, ввезенная через параллельный импорт, может иметь ограничение в работе софта для региона, поэтому присутствие Huawei на рынке ИКТ-решений «постепенно будет сокращаться».

По данным «Коммерсанта», компания предложила части сотрудников перевестись в страны СНГ, другие будут уволены. Источник близкий к Huawei подтвердил, что большинство сотрудников покинут подразделение, а офис сохранится номинально. «Компания готова вернуться, если активные боевые действия на Украине прекратятся», — заявил он.

Huawei сохранит в России центры исследований и разработок, которые расположены в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Они занимаются разработкой технологий стандарта связи 5G, технологией обработки и генерации речи, компьютерным зрением, системами дополненной и виртуальной реальности, машинным обучением.

С начала СВО на территории Украины большинство крупных поставщиков ИКТ-решений официально прекратили продажи в стране. Среди них — Dell, HP, Hitachi и другие.

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