Huawei закроет в России одно из подразделений

Издание подчеркивает, что решение Huawei связано с рисками вторичных санкций, так как оборудование может использоваться в госсекторе. Источник на телеком-рынке заявил, что продукция, ввезенная через параллельный импорт, может иметь ограничение в работе софта для региона, поэтому присутствие Huawei на рынке ИКТ-решений «постепенно будет сокращаться».