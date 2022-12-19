Киллиан Мерфи в роли создателя ядерной бомбы в первом трейлере «Оппенгеймера»

В ролике физик-теоретик Роберт Оппенгеймер размышляет о создании ядерной бомбы в рамках Манхэттенского проекта во времена Второй мировой войны. «Я не знаю, можно ли нам доверять с таким оружием, но у нас нет выбора», — произносит он.