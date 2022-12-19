Киллиан Мерфи в роли создателя ядерной бомбы в первом трейлере «Оппенгеймера»

Студия Universal Pictures опубликовала дебютный трейлер фильма «Оппенгеймер». Премьера запланирована на 21 июля 2023 года.
В ролике физик-теоретик Роберт Оппенгеймер размышляет о создании ядерной бомбы в рамках Манхэттенского проекта во времена Второй мировой войны. «Я не знаю, можно ли нам доверять с таким оружием, но у нас нет выбора», — произносит он.
Кинолента основана на книге «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж.Роберта Оппенгеймера», удостоенной Пулитцеровской премии в 2006 году. Она рассказывает о жизни американского физика, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.
Роль Оппенгеймера исполнил Киллиан Мерфи, его жену Китти сыграла Эмили Блант. В картине также снялись Мэтт Деймон, Флоренс Пью, Рами Малек, Кеннет Брана, Гэри Олдман, Роберт Дауни-младший, Бенни Сафди, Джош Хартнетт, Дейн ДеХаан, Джек Куэйд, Мэттью Модайн, Олден Эренрайк и другие.
Режиссером биографического триллера стал Кристофер Нолан. Его предыдущий фильм, «Довод», вышел в 2020 году, став первым блокбастером, показанным в кинотеатрах после начала пандемии. Ему удалось собрать 363 млн долларов в мировом прокате, что поставило его на четвертую строчку в рейтинге самых кассовых картин 2020-го.