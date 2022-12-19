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Володин: Госдума введет уголовное наказание за принудительный сбор и утечку биометрических данных

Виктория Шанина
Сегодня в 09:08

Госдума внесет поправки в законопроект о защите биометрических данных, по которым предполагается уголовная и административная ответственность за их принудительный сбор и утечку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Сегодня различные коммерческие организации бесконтрольно собирают биометрию наших граждан. Зачастую данные утекают, затем используются злоумышленниками. Это недопустимо», — пишет спикер.

По его словам, с новыми положениями законопроекта можно будет ознакомиться после его рассмотрения Госдумой во втором чтении 20 декабря. Однако в своем посте Володин их перечисляет.

Поправки предполагают:

  • запрет на хранение геномной информации;
  • ограничение перечня биометрических данных — в него войдут только лицо и голос;
  • запрет на принуждение к сдаче биометрических данных — нельзя будет отказывать в оказании услуг при отказе от сдачи;
  • прозрачный порядок отказа от сдачи биометрии и отзыв данного ранее согласия;
  • разрешение удалить сведения в упрощенном порядке через Госуслуги, если они окажутся в системе;
  • запрет на использование биометрических данных детей без согласия их родителей;
  • использование и хранение биометрии только на территории России.
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