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Илон Маск предложил подписчикам проголосовать за его уход с поста главы Twitter

Виктория Шанина
Сегодня в 08:36

Владелец Twitter Илон Маск запустил очередной опрос в своем аккаунте, на этот раз он интересуется, стоит ли ему покинуть пост руководителя соцсети. Голосование можно найти по ссылке, оно продлится примерно до 14.20 по московскому времени.

На момент написания этой новости в опросе приняли участие уже 11,6 млн человек. За уход Маска с поста главы проголосовали 56%. Бизнесмен пообещал прислушаться к любым результатам.

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я прислушаюсь к результатам этого опроса»

В комментариях под опросом отметили ряд англоговорящих селебрити и бизнесменов. Например, блогер MrBeast, партнер Future Fund Гэри Блэк, журналист Люк Рудковски и другие.

В следующем твите Илон Маск написал: «Как говорится, бойтесь своих желаний, ведь они могут сбыться».

Общее недовольство руководством Илона Маска начало расти почти сразу после того, как он купил Twitter. С того момента он уволил прежнее руководство и половину из 8000 сотрудников. Позже по собственному желанию штат покинул глава отдела безопасности Йоэль Рот.

В середине ноября Маск предупредил работников, что их ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью». По его словам, только «исключительная производительность» будет критерием для продолжения работы в Twitter, а сама компания станет «крайне хардкорной». После этого в сети появились фото, на которых сотрудники соцсети спят прямо в офисе. Однако из‑за массовых увольнений на этом фоне Маск слегка смягчил требования и даже разрешил некоторым работникам остаться на удаленке.

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