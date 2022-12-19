Илон Маск предложил подписчикам проголосовать за его уход с поста главы Twitter

На момент написания этой новости в опросе приняли участие уже 11,6 млн человек. За уход Маска с поста главы проголосовали 56%. Бизнесмен пообещал прислушаться к любым результатам.
В комментариях под опросом отметили ряд англоговорящих селебрити и бизнесменов. Например, блогер MrBeast, партнер Future Fund Гэри Блэк, журналист Люк Рудковски и другие.
В следующем твите Илон Маск написал: «Как говорится, бойтесь своих желаний, ведь они могут сбыться».
В середине ноября Маск предупредил работников, что их ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью». По его словам, только «исключительная производительность» будет критерием для продолжения работы в Twitter, а сама компания станет «крайне хардкорной». После этого в сети появились фото, на которых сотрудники соцсети спят прямо в офисе. Однако из‑за массовых увольнений на этом фоне Маск слегка смягчил требования и даже разрешил некоторым работникам остаться на удаленке.