Илон Маск предложил подписчикам проголосовать за его уход с поста главы Twitter

В середине ноября Маск предупредил работников, что их ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью». По его словам, только «исключительная производительность» будет критерием для продолжения работы в Twitter, а сама компания станет «крайне хардкорной». После этого в сети появились фото, на которых сотрудники соцсети спят прямо в офисе. Однако из‑за массовых увольнений на этом фоне Маск слегка смягчил требования и даже разрешил некоторым работникам остаться на удаленке.