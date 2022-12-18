Каждый второй житель Москвы не против запрета продаж сигарет молодежи

За пожизненный запрет на продажу сигарет молодым россиянам чаще всего выступают те, не курит и никогда не курил (57%), курильщиков среди них меньше — 38%. Респонденты в возрасте до 34 лет выступают сторонниками жестких антитабачных мер чаще (54%), чем опрошенные старше 45 лет (46%).