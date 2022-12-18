Каждый второй житель Москвы не против запрета продаж сигарет молодежи

Более половины участников опроса из Москвы выступили за пожизненный запрет на продажу табака молодому поколению. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Респондентов спросили, как они относятся к принятому в Новой Зеландии закону, вводящему пожизненный запрет на покупку табачных изделий для родившихся после 1 января 2009 года. Власти страны рассчитывают сэкономить более 5 млрд долларов, не тратив их на лечение болезней, вызванных курением.
53% опрошенных москвичей посчитали инициативу правильной, 24% выступили против таких радикальных мер. Вторые уверены, что у каждого россиянина должен быть выбор, а те, кто не будет согласен с запретом, смогут его обойти.
За пожизненный запрет на продажу сигарет молодым россиянам чаще всего выступают те, не курит и никогда не курил (57%), курильщиков среди них меньше — 38%. Респонденты в возрасте до 34 лет выступают сторонниками жестких антитабачных мер чаще (54%), чем опрошенные старше 45 лет (46%).
Подобную меру Новая Зеландия приняла первой в мире. Десять лет назад в стране курили 16% человек, полтора года назад — 9,4% взрослых, сейчас — 8%, рассказала замминистра здравоохранения Аиша Верралл.