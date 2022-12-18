Из «Флэша» вырежут кадры с Чудо-женщиной и Суперменом в исполнении Галь Гадот и Генри Кавилла

Warner Bros. решила вырезать из грядущего фильма «Флэш» кадры с Чудо-женщиной и Суперменом в исполнении Галь Гадот и Генри Кавилла. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.
По его словам, герои должны были появиться в кадре всего на несколько минут, но возглавившие DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран решили полностью их убрать.
При этом Бэтмен Майкла Китона, вероятно, останется в сюжете. С ним и Джейсоном Момоа новые боссы встречались для обсуждения дальнейшего сотрудничества.
В конце октября Генри Кавилл заявил, что вернется к роли Супермена. Однако уже 14 декабря он был вынужден опровергнуть это заявление. От возвращения Кавилла отказались Ганн и Сафран, которые принялись перестраивать вселенную DC.
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