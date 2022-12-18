Названы самые популярные породы собак у россиян

Российская кинологическая федерация (РКФ) составила рейтинг десяти самых популярных пород собак у россиян в 2022 году. В нем встречаются собаки разных размеров, но первые три места заняли небольшие компаньоны. Вот полный список:
- Немецкий шпиц
- Чихуахуа
- Вельш-корги
- Немецкая овчарка
- Йоркширский терьер
- Лабрадор-ретривер
- Среднеазиатская овчарка
- Джек-рассел терьер
- Французский бульдог
- Пудель
Немецкий шпиц возглавляет рейтинг уже седьмой год подряд, а корги вошел в топ-3 впервые, сместив с третьей строчки йоркширского терьера.
«Интерес к корги продолжает расти… На последней нашей выставке „Россия 2022“ эта порода даже оказалась среди тех, кто побил рекорд по регистрации. Неудивительно, ведь эти собаки своей очаровательной внешностью мало кого могут оставить равнодушными», — сказал президент РКФ Владимир Голубев.
При этом в федерации подчеркнули, что корги — настоящая рабочая овчарка, управлявшая в прошлом стадами коров. Это пастушьи собаки, умные, дружелюбные и хорошо ладящие со всеми членами семьи, включая маленьких детей, напомнили в РКФ.
Кинологи объяснили популярность маленьких собак тем, что их проще держать в квартире и брать с собой «в офис, магазин или на пробежку». Специалисты отметили, что для многих россиян собаки уже не выполняют утилитарных функций, их заводят, чтобы дружить и комфортно проводить вместе время.
При выборе породы кинологи порекомендовали ориентироваться не на модные тенденции, а на то, чем будущий собаковод планирует заниматься вместе с питомцем. Не стоит брать активных собак, если им придется часто ждать хозяина с работы и сидеть без ежедневных нагрузок.