Названы самые популярные породы собак у россиян

Кинологи объяснили популярность маленьких собак тем, что их проще держать в квартире и брать с собой «в офис, магазин или на пробежку». Специалисты отметили, что для многих россиян собаки уже не выполняют утилитарных функций, их заводят, чтобы дружить и комфортно проводить вместе время.