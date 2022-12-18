Оливия Родриго выложила рождественскую песню «The Bels», которую сочинила в пять лет

В прошлом месяце Родриго намекнула на новый альбом, сказав о «новой музыке», которая ждет фанатов в 2023 году. В марте она шутила, что второй альбом будет более позитивным, чем дебютный «Sour», потому что ей «определенно не так грустно», как раньше.