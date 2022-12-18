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Оливия Родриго выложила рождественскую песню «The Bels», которую сочинила в пять лет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:55

Оливия Родриго поделилась рождественской песней «The Bels» («Колакольчики») на своей фан-странице в Discord. Песни нет на стримингах, но ее можно послушать на официальном сайте певицы.

Впервые о песне Родриго рассказала на прошлое Рождество. Она выложила фрагмент из «The Bels» вместе со своими детскими фотографиями.

«Санта приезжает в город / Хо-хо-хо-хо / Дождусь звона колокольчика», — поет юная Родриго в припеве.

Отрывок из «The Bels»

«Привет, ребята!!! Надеюсь, что все будет хорошо! Я скучаю по вам, ребята! В Лос-Анджелесе стало холодно, и к праздникам дела пошли медленнее», — написала Родриго фанатам. Певица рассказала, что поставила маленькую серебряную рождественскую елку в своей гостиной, и пожелала «наполненного любовью» праздника своим поклонникам.

В прошлом месяце Родриго намекнула на новый альбом, сказав о «новой музыке», которая ждет фанатов в 2023 году. В марте она шутила, что второй альбом будет более позитивным, чем дебютный «Sour», потому что ей «определенно не так грустно», как раньше.

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