Несколько десятков рейсов в аэропортах Москвы отменили или задержали. В этот день в городе метель

В аэропорту Домодедово — 31 рейс задержан и 2 отменены, во Внуково — 19 и 9, в Шереметьево — 13 и 2. Представители аэропортов заявили РИА «Новости», что работают в штатном режиме, несмотря на снегопад, а изменения в расписании связаны с обработкой самолетов противообледенительной жидкостью.