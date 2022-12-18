Несколько десятков рейсов в аэропортах Москвы отменили или задержали. В этот день в городе метель

Более 60 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы, передает «Интерфакс». В городе выпало почти 30% месячной нормы осадков за последние сутки.
В аэропорту Домодедово — 31 рейс задержан и 2 отменены, во Внуково — 19 и 9, в Шереметьево — 13 и 2. Представители аэропортов заявили РИА «Новости», что работают в штатном режиме, несмотря на снегопад, а изменения в расписании связаны с обработкой самолетов противообледенительной жидкостью.
В Москве из‑за сильного снегопада высота снежного покрова увеличилась на 43%. По данным Центра погоды «Фобос», днем в столице ожидается еще до десяти миллиметров снега и может быть побит рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря.
Издание «Подъем» со ссылкой на синоптиков пишет, что это самый мощный декабрьский снегопад с 1941 года. Дептранс уже предупредил горожан о возможных задержках автобусов и электробусов и изменении маршрутов для объезда сложных участков трассы.