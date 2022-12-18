«Аватар: Путь воды» собрал 180 млн долларов в мировом прокате

«Аватар: Путь воды», вышедший на большие экраны 16 декабря, собрал в мировом прокате 180 млн долларов. Эксперты ожидают сборы фильма после недели проката на уровне 410 млн долларов.
На международном рынке «Путь воды» заработал 127 млн долларов, на американском — 53 млн. По подсчетам Кэмерона, фильму нужно собрать по всему миру около 2 млрд долларов, чтобы покрыть все убытки.
Сиквелу «Аватара» уже вряд ли удастся отобрать у картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» самый лучший старт в этом году, пишет Collider. Кассовые сборы в Китае, куда фильм пустили без цензуры, не оправдали ожиданий из‑за новой волны заражений коронавирусом, вместе с которой в стране позакрывали многие кинотеатры.
Издание отмечает, что индустрия Голливуда уже не может с легкостью рассчитывать на высокие сборы от китайской аудитории из‑за ограничений властей и активного развития местного кинопроизводства. Единственный заметный голливудский фильм, выпущенный в Китае в этом году, — «Мир Юрского периода: Господство» — в итоге заработал там немногим более 150 млн долларов. Однако первый «Аватар» в Китае популярен — с момента премьеры в 2010 году он заработал в стране дополнительные 200 млн.
Первый «Аватар» собрал в мировом прокате 241 млн долларов через пять дней после выхода. В свои первые выходные дни в США картина заработала 77 млн, что заставило многих наблюдателей прогнозировать проекту гибель.
«Аватар» — самый кассовый фильмом в истории: его сборы в США составили 760 млн долларов, а во всем мире — более 2,9 млрд.