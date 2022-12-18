«Аватар: Путь воды» собрал 180 млн долларов в мировом прокате

Издание отмечает, что индустрия Голливуда уже не может с легкостью рассчитывать на высокие сборы от китайской аудитории из‑за ограничений властей и активного развития местного кинопроизводства. Единственный заметный голливудский фильм, выпущенный в Китае в этом году, — «Мир Юрского периода: Господство» — в итоге заработал там немногим более 150 млн долларов. Однако первый «Аватар» в Китае популярен — с момента премьеры в 2010 году он заработал в стране дополнительные 200 млн.