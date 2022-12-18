В Иране арестовали актрису Таранех Алидусти, известную по получившему «Оскар» фильму «Коммивояжер»

В Иране арестовали известную актрису Таранех Алидусти из‑за поддержки протестов, сообщает Tasnim со ссылкой на информированный источник. Она сыграла в фильме Асгара Фархади «Коммивояжер», который в 2017 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
По словам собеседника агентства, ее арестовали из‑за «распространения ложных и искаженных материалов, разжигания хаоса и поддержки антииранских движений». В ноябре Алидусти выложила в инстаграме* свою фотографию без хиджаба и с табличкой в руках, на которой была надпись «Женщина, жизнь, свобода» на курдском языке — один из лозунгов демонстрантов.
В прокуратуру Тегерана в последние недели вызывали ряд знаменитостей в связи с публикацией «неподтвержденных комментариев о недавних событиях, а также подстрекательских материалов в поддержку предыдущих уличных беспорядков», передает Mashregh. Некоторых суд арестовал.
22 ноября стало известно об аресте популярных иранских актрис Хенгаме Газиани и Катаюн Риахи. Они опубликовали в инстаграме свои фотографии без хиджабов. Их вызвали в прокуратуру и обвинили в сговоре и действиях против властей.
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