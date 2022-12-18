В Иране арестовали актрису Таранех Алидусти, известную по получившему «Оскар» фильму «Коммивояжер»

По словам собеседника агентства, ее арестовали из‑за «распространения ложных и искаженных материалов, разжигания хаоса и поддержки антииранских движений». В ноябре Алидусти выложила в инстаграме* свою фотографию без хиджаба и с табличкой в руках, на которой была надпись «Женщина, жизнь, свобода» на курдском языке — один из лозунгов демонстрантов.