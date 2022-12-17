Больше всего оскорблений американские подростки получают в онлайн-играх Valorant, Dota 2 и Fortnite

Valorant, Dota 2 и Fortnite заняли лидирующие позиции в рейтинге онлайн-игр, в которых чаще всего американские геймеры сталкиваются с ненавистью и харассментом. Ежегодный опрос среди игроков из США провела исследовательская компания ADL.
- 80% игроков в Valorant в возрасте от 10 до 17 лет хотя бы раз были затроллены или оскорблены, в том числе на расовой почве.
- В Dota 2 с харассментом сталкивался 71% игроков.
- 66% опрошенных игроков в Fortnite получали оскорбления в свой адрес.
Следом идут Destiny 2, PUBG: Battlegrounds, World of Warcraft и Call of Duty. CS: GO заняла 12-ю строчку (58%), Overwatch — на 17-м месте (55%). Меньше всего оскорбляют в Minecraft, Destiny 2 и Rocket League.
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