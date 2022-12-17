Больше всего оскорблений американские подростки получают в онлайн-играх Valorant, Dota 2 и Fortnite

Valorant, Dota 2 и Fortnite заняли лидирующие позиции в рейтинге онлайн-игр, в которых чаще всего американские геймеры сталкиваются с ненавистью и харассментом. Ежегодный опрос среди игроков из США провела исследовательская компания ADL.