Минцифры предупредило россиян о массовых «угонах» аккаунтов в телеграме

Злоумышленники рассылают пользователям сообщения о том, что кто‑то из их списка контактов подарил им подписку Telegram Premium. После нажатия на кнопку появляется код активации, который нужно ввести для активации подписки. В это время злоумышленники получают доступ к аккаунту и начинают рассылать сообщения с «подарками» дальше, одновременно удаляя из отправленных.