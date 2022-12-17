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Минцифры предупредило россиян о массовых «угонах» аккаунтов в телеграме

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:55

Минцифры сообщило о массовых «угонах» аккаунтов в телеграме. В ведомстве посоветовали включить двухфакторную аутентификацию ради большей безопасности.

Злоумышленники рассылают пользователям сообщения о том, что кто‑то из их списка контактов подарил им подписку Telegram Premium. После нажатия на кнопку появляется код активации, который нужно ввести для активации подписки. В это время злоумышленники получают доступ к аккаунту и начинают рассылать сообщения с «подарками» дальше, одновременно удаляя из отправленных.

При двухфакторной аутентификации злоумышленники смогут получить код, но не доступ к аккаунту, ведь им понадобится еще и пароль. Если пользователь уже получил «подарок» и отправил код, нужно зайти в настройки, выбрать пункт «Активные сессии», завершить все сеансы и включить двухфакторную аутентификацию.

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