Wildberries сообщил об увеличении спроса на защитные маски на 50% за неделю

В России за последнюю неделю резко увеличился спрос на защитные маски, если сравнивать с предыдущей. Интернет-магазин Wildberries сообщил о 50% росте на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, передает Forbes.
В Москве спрос увеличился на 61%, в Петербурге — сразу на 142%, а в Татарстане и Краснодарском крае он прибавил 40 и 35% соответственно, что меньше среднего по стране.
С 28 ноября по 11 декабря россияне купили втрое больше препаратов от гриппа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 15 декабря московские власти объявили о мерах по профилактике распространения заболеваний. С 14 декабря в Петербурге вновь действует масочный режим.
Гриппом в России в 2022 году заболевают в 11 раз чаще, чем было в прошлом. При этом к декабрю привилось 74 млн человек против 85,9 млн год назад.