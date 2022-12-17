«Видео двухлетней давности»: что дмитровский военком сказал о репортаже про увеличение сроков службы

«Я понятия не имею, где оно размещалось. Я об этом узнал только сегодня, что оно вообще есть. Вообще это видео двухлетней давности», — сказал Фотин. Он отказался ответить на вопрос, для чего был записан ролик.
Также Фотин посетовал на монтаж: «Я там много, что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете».
Репортаж с заявлением Фотина вышел на телеканале «Дмитров ТВ». Военком со ссылкой на «официальную информацию от военного комиссара Московской области» заявил, что призванные весной 2023 года граждане будут служить в армии полтора года, а осенью — уже два. Он назвал это решение «вполне логичным», потому что «наши северные соседи вступают в НАТО».
После огласки в других СМИ репортаж удалили из ютьюба. Военный комиссар Подмосковья полковник Алексей Астахов, на которого ссылался Фотин, заявил, что «в настоящее время каких‑либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается».
Тем временем «Фонтанка» опросила петербургские военкоматы и узнала, что как минимум в одном знают о слухах вокруг увеличение срока службы.