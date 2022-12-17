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«Экологическая вахта Сахалина»* объявила о закрытии после признания иноагентом

Денис Ламехов
Сегодня в 13:58

Организация «Экологическая вахта Сахалина»*, внесенная накануне в реестр иноагентов, объявила о закрытии. Ее сообщение цитирует «Коммерсант».

В нем указано: «Кто‑то наверху вдруг решил, что мы иностранные агенты — находимся под „иностранным влиянием“ и занимаемся политической деятельностью. Мы с этим категорически не согласны. Мы законы не нарушали, ни под чьим влиянием не находились и всегда работали только на обеспечение экологической безопасности нашей родной страны и сохранение ее уникальной дикой природы».

«Экологическая вахта Сахалина»* работала с 1995 года. Как сообщает сама организация, она «трудилась ради сохранения лососей и медведей, нерестовых рек и таежных лесов, косаток и белух, редких растений и исчезающего тайменя, чистого воздуха и заповедных территорий, зеленых насаждений Южно-Сахалинска и пригородных лесов».

Руководство структуры поблагодарило ее доноров — «и российских, и иностранных». Кто именно поддерживал «Эковахту»*, не уточняется. В 2015-м Минюст уже включал ее в иноагентский реестр, однако спустя два года статус был снят.

*«Экологическая вахта Сахалина» признана в России иностранным агентом.

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