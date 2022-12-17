«Экологическая вахта Сахалина»* объявила о закрытии после признания иноагентом

В нем указано: «Кто‑то наверху вдруг решил, что мы иностранные агенты — находимся под „иностранным влиянием“ и занимаемся политической деятельностью. Мы с этим категорически не согласны. Мы законы не нарушали, ни под чьим влиянием не находились и всегда работали только на обеспечение экологической безопасности нашей родной страны и сохранение ее уникальной дикой природы».