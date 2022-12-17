«Экологическая вахта Сахалина»* объявила о закрытии после признания иноагентом

Организация «Экологическая вахта Сахалина»*, внесенная накануне в реестр иноагентов, объявила о закрытии. Ее сообщение цитирует «Коммерсант».
В нем указано: «Кто‑то наверху вдруг решил, что мы иностранные агенты — находимся под „иностранным влиянием“ и занимаемся политической деятельностью. Мы с этим категорически не согласны. Мы законы не нарушали, ни под чьим влиянием не находились и всегда работали только на обеспечение экологической безопасности нашей родной страны и сохранение ее уникальной дикой природы».
«Экологическая вахта Сахалина»* работала с 1995 года. Как сообщает сама организация, она «трудилась ради сохранения лососей и медведей, нерестовых рек и таежных лесов, косаток и белух, редких растений и исчезающего тайменя, чистого воздуха и заповедных территорий, зеленых насаждений Южно-Сахалинска и пригородных лесов».
*«Экологическая вахта Сахалина» признана в России иностранным агентом.