Дмитровский военком сказал, что призванные в армию осенью 2023 года будут служить два года

«Изменения эти связаны с тем, что мобилизация и подготовка граждан к специальной военной операции показали, что один год службы недостаточен для того, чтобы обучить граждан основам военной специальности в полном объеме, как требуется в настоящее время для нужд министерства обороны и защиты нашего государства», — уточняет вслед за Фотиным закадровый голос.