Дмитровский военком сказал, что призванные в армию осенью 2023 года будут служить два года

Военный комиссар по Дмитрову, Талдому и Дубне, подполковник Михаил Фотин заявил, что призванные весной 2023 года граждане будут служить в армии полтора года, а осенью — уже два. Репортаж с ним выпустил телеканал «Дмитров ТВ».
По его словам, весной будет «переходный период», после которого срочная служба растянется на два года. Военный комиссариат Московской области довел до военкоматов эту информацию, добавил он.
«Я считаю, вполне логично решение такое в связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО, и, соответственно, необходимо будет создавать новые соединения, военные части, и комплектовать их не только военнослужащими по контракту, но и военнослужащими по призыву», — пояснил Фотин.
Он также сообщил, что на сегодняшний день частичная мобилизация не завершена, а приостановлена.
«Изменения эти связаны с тем, что мобилизация и подготовка граждан к специальной военной операции показали, что один год службы недостаточен для того, чтобы обучить граждан основам военной специальности в полном объеме, как требуется в настоящее время для нужд министерства обороны и защиты нашего государства», — уточняет вслед за Фотиным закадровый голос.