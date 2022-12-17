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Ad Marginem откроет магазин в Петербурге

Денис Ламехов
Сегодня в 11:47

Издательство Ad Marginem, выпускающее нон-фикшен, философскую и искусствоведческую литературу, откроет магазин в Петербурге. Сообщение об этом появилось в сообществе компании во «ВКонтакте».

В книжном будут представлены новинки и самые популярные издания Ad Marginem, а также редкие произведения, ассортимент которых закончился у других ретейлеров. Помимо этого, пространство станет местом встречи с читателями: советовать книги будут люди, которые над ними работали.

«Когда на ярмарках нас спрашивают: „Вы же из Москвы?“, мы не знаем, что и ответить. Основной офис редакции в Москве, но часть редакции живет в Петербурге. В Петербурге проводится все больше мероприятий издательства и мы точно чувствуем себя частью петербургского книжного сообщества», — приводит журнал «Собака.ru» цитату представителей Ad Marginem.

Магазин откроет двери 25 декабря. Его адрес: Ковенский переулок, дом 14.

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