Ad Marginem откроет магазин в Петербурге

«Когда на ярмарках нас спрашивают: „Вы же из Москвы?“, мы не знаем, что и ответить. Основной офис редакции в Москве, но часть редакции живет в Петербурге. В Петербурге проводится все больше мероприятий издательства и мы точно чувствуем себя частью петербургского книжного сообщества», — приводит журнал «Собака.ru» цитату представителей Ad Marginem.