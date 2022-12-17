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Илон Маск пообещал разблокировать твиттер-аккаунты журналистов, якобы раскрывших его местоположение

Денис Ламехов
Сегодня в 11:29

Американский предприниматель, владелец социальной сети Twitter Илон Маск пообещал разблокировать аккаунты журналистов, якобы раскрывших его местоположение.

Решение он принял по результатам опроса на своей странице: 59% участников голосования призвали снять бан со страниц репортеров как можно скорее, еще 41% выступил за то, чтобы сделать это спустя семь дней.

Среди тех, кто столкнулся с блокировкой, — сотрудники The New York Times, Washington Post и CNN, а также независимые журналисты. Всего известно о как минимум девяти случаях. Несмотря на заявление Маска о том, что «бан будет снят сейчас же», ряд профилей на момент выхода публикации все еще недоступен.

Среди них — страница Кита Олберманна, экс-ведущего американского телеканала MSNBC. Другие же действительно вышли из бана: так, журналист издания Mashable Мэтт Биндер объявил о возвращении на платформу.

Илон Маск заявлял, что журналисты «доксили» его (англ. «doxing» или «doxxing», от сокр. «docs» — документы), то есть публиковали персональную информацию о нем без его согласия.

Вместе с тем был забанен аккаунт @ElonJet, автор которого отслеживал перелеты владельца соцсети Илона Маска с помощью ботов, запрограммированных на поиск перемещений частных самолетов. С него блокировка к текущему моменту не снята.

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