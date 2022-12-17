Илон Маск пообещал разблокировать твиттер-аккаунты журналистов, якобы раскрывших его местоположение

Среди тех, кто столкнулся с блокировкой, — сотрудники The New York Times, Washington Post и CNN, а также независимые журналисты. Всего известно о как минимум девяти случаях. Несмотря на заявление Маска о том, что «бан будет снят сейчас же», ряд профилей на момент выхода публикации все еще недоступен.