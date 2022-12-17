Квентин Тарантино подтвердил, что написал одну из ролей в «Бесславных ублюдках» для Адама Сэндлера

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино подтвердил давний слух, что роль сержанта Донни Доновица в ленте «Бесславные ублюдки» изначально была написана для Адама Сэндлера. Его цитирует Variety.
Режиссер рассказал, что когда он снимался в комедии «Никки, дьявол-младший» по сценарию Сэндлера, тот был в восторге от задумки «Ублюдков», расхваливал сценарий и сообщал, что очень ждет начала съемок.
Тарантино добавил: «Сэндлер будто каждому встречному еврею рассказывал: „Я буду играть парня, который бьет нацистов чертовой битой!“». Однако затем актеру пришлось отказаться от роли: он уже дал согласие на участие в ленте Джадда Апатоу «Приколисты» — и сделал это за полтора года до старта ее производства.
Съемки обеих картин были намечены на один промежуток времени, и Донни Доновица в итоге сыграл Илай Рот — Тарантино признался, что поиски замены дались ему нелегко. «Приколисты» же сработали в прокате значительно хуже «Ублюдков».
В 2019-м, когда информация о нереализованной роли Адама Сэндлера все еще оставалась неподтвержденной, в сети появился deepfake-ролик с ним в качестве сержанта-еврея — предлагаем c ним ознакомиться.