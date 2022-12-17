Квентин Тарантино подтвердил, что написал одну из ролей в «Бесславных ублюдках» для Адама Сэндлера

Тарантино добавил: «Сэндлер будто каждому встречному еврею рассказывал: „Я буду играть парня, который бьет нацистов чертовой битой!“». Однако затем актеру пришлось отказаться от роли: он уже дал согласие на участие в ленте Джадда Апатоу «Приколисты» — и сделал это за полтора года до старта ее производства.