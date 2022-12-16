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Дэвид Финчер получит почетную премию «Сезар»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:15

Американский режиссер Дэвид Финчер, известный по фильмам «Бойцовский клуб» и «Загадочная история Бенджамина Баттона», получит почетную премию «Сезар» — национальную кинонаграду Франции. Об этом сообщил Variety.

Во французской Академии искусств и технологий кинематографа Финчера называли «визионером», а его фильмы охарактеризовали как «гипнотические, интеллектуальные и служащие источником вдохновения для многих художников».

«Финчер — один из тех редких режиссеров, вся фильмография которых в течение лет стала культовой», — отметили в Академии, включив кинематографиста в перечень лауреатов почетной награды, среди которых — Кейт Бланшетт, Пенелопа Крус, Роберт Редфорд и Джордж Клуни.

«Он шокировал нас „Семью“, держал на грани в „Игре“ и снова поразил нас „Боцовским клубом“. С „Зодиаком“, „Социальной сетью“, „Исчезнувшей“, которая на данный момент является его самым большим успехом в кино, или с „Манком“ он нарушает привычные кодексы и собирает восторженные международные отзывы», — добавили в Академии.

Номинанты на премию «Сезар» во всех прочих категориях пока неизвестны — их объявят 25 января. Церемония вручения наград пройдет в Париже 24 февраля.

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