Дэвид Финчер получит почетную премию «Сезар»

«Он шокировал нас „Семью“, держал на грани в „Игре“ и снова поразил нас „Боцовским клубом“. С „Зодиаком“, „Социальной сетью“, „Исчезнувшей“, которая на данный момент является его самым большим успехом в кино, или с „Манком“ он нарушает привычные кодексы и собирает восторженные международные отзывы», — добавили в Академии.