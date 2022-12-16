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Телеканал «Дождь»* лишится студии в Риге после отзыва лицензии на вещание

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:27

Латвийский телеканал TV3 расторгнет с телеканалом «Дождь»* договор аренды студии, из которой российские журналисты вещали до отзыва лицензии. Об этом рассказало издание Delfi.

Представитель TV3 Карлис Позняков заявил, что изначально «Дождю»* предоставили помещения, чтобы дать возможность независимым оппозиционным СМИ России продолжать работу. Теперь же ситуация изменилась.

«На основании решения Национального совета по электронным СМИ аннулировать лицензию „Дождя“* мы не видим возможности дальнейшего предоставления помещений для вещателя, в связи с договор аренды будет расторгнут и помещение планируется освободить в январе», — пояснил Позняков.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) отозвал лицензию у телеканала «Дождь»* 6 декабря, а спустя два дня его вещание было прекращено. Согласно официальному пояснению, решение приняли из‑за «угрозы национальной безопасности и общественному порядку».

Поводов для аннулирования лицензии, по данным Baltijas Balss, было несколько. «Дождь»* не обеспечил дублированную звуковую дорожку на национальном языке, показал карту с Крымом в составе России, а также назвал Вооруженные силы РФ «нашей армией».

Кроме того, за несколько дней до аннулирования лицензии ведущего Алексея Коростелева обвинили в возможной поддержке Российской армии. В эфире он произнес: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте». Ведущий был уволен, сам Коростелев и главред «Дождя»* Тихон Дзядко объяснили слова в эфире оговоркой и подчеркнули, что телеканал не помогает ВС России.

*Признан в России иностранным агентом.

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Алексей КоростелевТихон Дзядко
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