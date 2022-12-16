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Пикачу и его друг Эш Кетчум не появятся в новых сезонах «Покемона»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:24

Центральные персонажи медиафраншизы «Покемон» Пикачу и Эш Кетчум не появятся в новых сезонах аниме-сериала. Об этом сообщил «Коммерсант».

Последние серии, в которых можно будет увидеть любимых героев, выйдет 13 января 2023 года. Затем сериал сосредоточится на приключениях других персонажей — Лика и Роя. Ранее их уже можно было встретить во вселенной «Покемона».

Создатели шоу пообещали, что в будущих эпизодах появятся «совершенно новая серия покемонов». «Присоединяйтесь к двум новым персонажам и трем стартовым покемонам Paldea», — призвал официальный твиттер-аккаунт франшизы.

Как будут выглядеть новые герои «Покемона», можно узнать из ролика, который опубликовали в соцсети.

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