Пикачу и его друг Эш Кетчум не появятся в новых сезонах «Покемона»

Центральные персонажи медиафраншизы «Покемон» Пикачу и Эш Кетчум не появятся в новых сезонах аниме-сериала. Об этом сообщил «Коммерсант».
Последние серии, в которых можно будет увидеть любимых героев, выйдет 13 января 2023 года. Затем сериал сосредоточится на приключениях других персонажей — Лика и Роя. Ранее их уже можно было встретить во вселенной «Покемона».
Создатели шоу пообещали, что в будущих эпизодах появятся «совершенно новая серия покемонов». «Присоединяйтесь к двум новым персонажам и трем стартовым покемонам Paldea», — призвал официальный твиттер-аккаунт франшизы.
Как будут выглядеть новые герои «Покемона», можно узнать из ролика, который опубликовали в соцсети.