Хидео Кодзима раскрыл детали о сиквеле Death Stranding

Японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима рассказал в подкасте Brain Structure о создании сиквела игры Death Stranding. Выпуск подкаста можно найти на Spotify.
Кодзима отметил, что игра не будет прямым продолжением оригинального релиза. Тем не менее, по мнению гейм-дизайнера, Death Stranding 2 вызовет у поклонников первой части ностальгию, но понравится и новичкам.
Кодзима не стал раскрывать сюжет новой игры, однако поделился деталями работы над ней. Он заявил, что при создании сиквела применяли новые технологии, которых не было во время выпуска оригинала.
Гостем подкаста Кодзимы стал актер Норман Ридус, образ которого использовали в Death Stranding. Он сообщил, что в данный момент разработчики занимаются созданием его персонажа во второй части.
По словам Ридуса, он приступил к съемкам в технологии захвата движений совсем недавно. Из этого можно сделать вывод, что производство Death Stranding 2 пока находится на ранних стадиях.