Кендрик Ламар на сеансе психотерапии с Хелен Миррен в клипе на «Count Me Out»

Ламар опубликовал «Mr. Morale and the Big Steppers» в мае, спустя пять лет после выпуска «Damn». Видео на «Count Me Out» вышло вслед за «The Heart Part 5» (удостоилось премии Грэмми в категории «Лучшее музыкальное видео»), «N95», «We Cry Together» и «Rich Spirit».