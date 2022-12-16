Кендрик Ламар на сеансе психотерапии с Хелен Миррен в клипе на «Count Me Out»

Кендрик Ламар поделился клипом на трек «Count Me Out», в котором снялась актриса Хелен Миррен. Песня впервые увидела свет в альбоме «Mr.Morale & The Big Steppers», который получил восемь номинаций на Грэмми.
Миррен играет терапевта Ламара. Рэпер рассказывает случай, как он отнял у женщины парковочное место, прибавив скорости, и они оба смеются. Героиня Миррен спрашивает, почему он написал ей поздним вечером сообщение «Я чувствую себя падшим».
Ламар начинает читать «Count Me Out», пока на экране прокручиваются абстрактные кадры о славе, власти, мессианском бремени и сомнениях. Клип заканчивается тем, что Ламар поворачивается спиной к Миррен, и ангел кладет руку на его плечо.
Ламар опубликовал «Mr. Morale and the Big Steppers» в мае, спустя пять лет после выпуска «Damn». Видео на «Count Me Out» вышло вслед за «The Heart Part 5» (удостоилось премии Грэмми в категории «Лучшее музыкальное видео»), «N95», «We Cry Together» и «Rich Spirit».