Кендрик Ламар на сеансе психотерапии с Хелен Миррен в клипе на «Count Me Out»

Миррен играет терапевта Ламара. Рэпер рассказывает случай, как он отнял у женщины парковочное место, прибавив скорости, и они оба смеются. Героиня Миррен спрашивает, почему он написал ей поздним вечером сообщение «Я чувствую себя падшим».