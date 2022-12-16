Какой вы отмечальщик? Пройдите тест и узнайте, какие вещи могут стать вашими праздничными атрибутами

«Афиша» запустила тест «Какой вы отмечальщик», который подберет сценарий для идеального празднования Нового года. Для тех, кто определит свой тип отмечальщика, агрегатор подготовил розыгрыш.
Суть теста простая: нужно ответить на несколько вопросов, с помощью которых тест сгенерирует персонализированную подборку событий на предстоящие каникулы. Автора заметки тест определил как семейного снеговика-затейника, у которого обязательно должны быть санки, слепленный снеговик, шоколадка в форме Деда Мороза и праздничный набор с конфетами.
Снеговику-затейнику «Афиша» советует сходить на «Снежную королеву», спектакль «Щелкунчик в Зарядье» и концерт «Новогодние сказки с органом. Алиса в стране чудес». Билеты на мероприятия можно купить со скидкой, если расплатиться через SberPay.
Если поделиться результатами теста на своей странице в «ВКонтакте» и подписаться на «Афишу», то можно выиграть сертификат на 10 тыс. рублей на билеты. Итоги огласят в сообществе «Афиши» 30 декабря.