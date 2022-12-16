Какой вы отмечальщик? Пройдите тест и узнайте, какие вещи могут стать вашими праздничными атрибутами

Суть теста простая: нужно ответить на несколько вопросов, с помощью которых тест сгенерирует персонализированную подборку событий на предстоящие каникулы. Автора заметки тест определил как семейного снеговика-затейника, у которого обязательно должны быть санки, слепленный снеговик, шоколадка в форме Деда Мороза и праздничный набор с конфетами.