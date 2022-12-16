«Мы даже не пытались, но у нас закончились идеи»: лучшие цитаты из Симпсонов

Пользователь Reddit с ником u/Phillies1993 предложил другим юзерам вспомнить любимую цитату из «Симпсонов». Менее чем за сутки тред набрал более 20 тыс. комментариев. Делимся самыми интересными из них:
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-«Гомер, позвонили с твоей работы, если ты не придешь сегодня, то можешь не беспокоиться о том, чтобы идти туда в понедельник»
-«Юху! Четыре дня выходных!»
u/SurlyBuckeye
© giphy
© giphy
«Семья. Религия. Дружба. Три демона, которых вы должны убить, если хотите добиться успеха в бизнесе»
u/SweetCosmicPope