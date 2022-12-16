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«Мы даже не пытались, но у нас закончились идеи»: лучшие цитаты из Симпсонов

Виктория Шанина
Сегодня в 21:10

Пользователь Reddit с ником u/Phillies1993 предложил другим юзерам вспомнить любимую цитату из «Симпсонов». Менее чем за сутки тред набрал более 20 тыс. комментариев. Делимся самыми интересными из них:

«Ты пытался изо всех сил и с треском провалился. Урок — никогда не пытайтесь»
u/lugger19

«Сперва ты получишь сахар, затем власть, и только потом женщин»
u/jimydog12

«Мы даже не пытались, но у нас закончились идеи»
u/DuckOnQuak

© giphy

«У меня трое детей и нет денег. Почему у меня не может быть ноль детей и трое денег»
u/Gonzostewie

-«Гомер, позвонили с твоей работы, если ты не придешь сегодня, то можешь не беспокоиться о том, чтобы идти туда в понедельник»
-«Юху! Четыре дня выходных!»
u/SurlyBuckeye

«Мне нужен самый большой колокольчик, какой у вас есть!.. Оу, он слишком большой»
u/WOLLYbeach

«Это не человек, это беспощадная машина для еды»
u/Cuish

© giphy

«Для лжи нужны двое — один, чтобы лгать, а другой, чтобы слушать»
u/Podolski125

«Алкоголь — причина и решение всех жизненных проблем»
u/watchingsongsDL

«Если женщина называет что‑то несмешным, тебе лучше перестать ржать до посинения»
u/moosestuf

© giphy

«Семья. Религия. Дружба. Три демона, которых вы должны убить, если хотите добиться успеха в бизнесе»
u/SweetCosmicPope

«Мама, из подвала доносится неприятный запах и много ругательств, но папа наверху»
u/Bluerose1000

«Что это за собака, которую нужно кормить каждый день?»
u/TheKoreanSanta

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