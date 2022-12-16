Режиссер «Реальной любви» рассказал, что вырезал из фильма историю о пожилой однополой паре

Режиссер Ричард Кертис, снявший рождественскую романтическую комедию «Реальная любовь», рассказал, что вырезал из фильма сюжетную линию, посвященную пожилой однополой паре. Об этом написал Independent.
Кинематографист признался, что в изначальном сценарии прописали историю о двух влюбленных женщинах. Ими должны были стать директриса школы, в которую ходил сын героини Эммы Томпсон, и ее смертельно больная партнерша Джеральдин.
Зрители должны были увидеть сцену, в которой пара ссорится из‑за гастрономических предпочтений и демонстрирует мрачное чувство юмора. По сюжету Джеральдин должна была умереть незадолго до Рождества.
Кертис не сообщил, почему исключил сюжетную линию из финальной версии фильма. Он признался, что ему было жаль избавляться от истории директрисы и ее возлюбленной.
«Идея заключалась в том, что вы случайно встречаете эту очень суровую директрису, но позже начинаете внезапно ее любить и понимаете, что, каким бы невероятным это ни казалось, у любого человека, с которым вы сталкиваетесь, есть собственная сложная история любви», — пояснил режиссер.