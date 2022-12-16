Режиссер «Реальной любви» рассказал, что вырезал из фильма историю о пожилой однополой паре

«Идея заключалась в том, что вы случайно встречаете эту очень суровую директрису, но позже начинаете внезапно ее любить и понимаете, что, каким бы невероятным это ни казалось, у любого человека, с которым вы сталкиваетесь, есть собственная сложная история любви», — пояснил режиссер.