В США нобелевского лауреата Филипа Дибвига обвинили в домогательствах

В США бывшие студентки Университета Вашингтона в Сент-Луисе обвинили профессора, лауреата Нобелевской премии по экономике 2022 года Филипа Дибвига в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил Bloomberg.
Семь девушек пожаловались на неприемлемое поведение преподавателя. По их словам, Дибвиг присылал им сообщения, содержащие флирт, а также позволял себе прикасаться к ним и даже целовать без их согласия.
Эпизоды, о которых рассказали женщины, произошли в последнее десятилетие работы Дибвига в университете. Нобелевский лауреат преподает в учебном заведении с 1990 года. Некоторые случаи домогательств датируются 2022 годом.
Большинство девушек продолжают сотрудничать с университетом, поэтому предпочли заявить о харассменте анонимно. В качестве доказательств своих слов женщины предоставили скриншоты переписок и свидетельства друзей, которым ранее рассказывали о действиях Дибвига.
Выпускница университета Карен Ксян заявила, что познакомилась с Дибвигом на мероприятии для студентов в 2011 году. В первый же день, по словам девушки, профессор настоял, чтобы она села на его колено во время фотографирования.
«Он говорил по-китайски и завязал разговор с китайскими девочками. Затем он продолжил проверять наши границы, совершая движения в наш адрес на границе между дружественными и интимными», — рассказала она.
Ксян добавила, что позднее Дибвиг начал присылать ей письма по электронной почте, в которых называл ее по-китайски «сладкой девочкой». Однажды он пригласил ее в свой кабинет, подарил ей коробку шоколадных конфет, а затем закрыл дверь, толкнул ее на диван и начал ласкать ее руку.
«Он сел экстремально близко и начал говорить „Я считаю тебя хорошенькой“ и „Ты мне очень нравишься“», — поделилась девушка, отметив, что действия Дибвига прервал другой преподаватель, неожиданно вошедший в кабинет.
Профессор категорически отрицает свою вину в сексуальных преступлениях. Дибвиг утверждает, что никогда не имел ни физического, ни вербального неподобающего взаимодействия со студентами за свою более чем 30-летнюю карьеру.
«Профессор Дибвиг непреклонен в одном. Он относится к своей роли преподавателя очень серьезно. Он считает, что всегда имел подобающие и профессиональные отношения со студентами», — заявил адвокат нобелевского лауреата.
Он добавил, что Ксян сама присела на колено профессора на фото, и объяснил странное обращение к девушке в письмах неверным переводом. По мнению юриста, Дибвиг пытался обратиться к студентке доброжелательно, но нейтрально.