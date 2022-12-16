Вирусная теория о «Гриффинах»: Питер сошел с ума и все события сериала происходят в его голове

По версии пользователя Reddit, у сына Питера Криса Гриффина были особенности развития из‑за нехватки кислорода при рождении. Его сестра Мег была популярной красивой девушкой, и однажды она решила затащить Криса на вечеринку, чтобы тот не грустил от недостатка внимания. На обратном пути, будучи уже в нетрезвом виде, она не справилась с управлением, и их автомобиль попал в аварию. Оба погибли. Их мать Лоис, будучи на тот момент беременной Стьюи, не выдержала горя и покончила с собой.