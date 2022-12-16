Вирусная теория о «Гриффинах»: Питер сошел с ума и все события сериала происходят в его голове

В сети завирусилась фанатская теория об анимационном ситкоме «Гриффины», согласно которой семья Питера погибла, из‑за чего он сошел с ума и сам выдумывает все события сериала. Пользователи массово снимают ролики в TikTok о пугающей версии и пересматривают эпизод, который якобы ее подтверждает.
Как все началось
Как отмечает портал Know Your Meme, эту теорию впервые озвучил пользователь Reddit с ником @bblank0308 еще в 2012 году. За 10 лет она набрала всего 540 лайков, что доказывает, насколько непопулярной она была ранее.
Основной аргумент, подтверждающий его теорию, заключался в том, что с Гриффинами ничего не происходит. Персонажи попадали во множество опасных ситуаций, включая паранормальные, но всегда оставались в целости и сохранности. Кроме того, с каждой серией Питер становится все более странным, будто его болезнь прогрессирует.
Теория
По версии пользователя Reddit, у сына Питера Криса Гриффина были особенности развития из‑за нехватки кислорода при рождении. Его сестра Мег была популярной красивой девушкой, и однажды она решила затащить Криса на вечеринку, чтобы тот не грустил от недостатка внимания. На обратном пути, будучи уже в нетрезвом виде, она не справилась с управлением, и их автомобиль попал в аварию. Оба погибли. Их мать Лоис, будучи на тот момент беременной Стьюи, не выдержала горя и покончила с собой.
Сам Питер не смог справиться с потерей близких и сошел с ума, а все дальнейшие события происходят в его голове. В частности, именно поэтому в сериале он представляет Мег непривлекательной и постоянно ругает ее — Питер винит ее в произошедшем. На Стьюи он возлагает большие надежды, так как был уверен, что тот родится гением. Самого себя же главный герой считает глупым, ведь он не смог защитить свою семью.
Его друзья Кливленд Браун и Гленн Куагмаер при этом существуют на самом деле. Они появляются в сериале потому, что навещают его в психиатрической больнице. Но однажды Кливленд перестает приходить к Питеру, так как сам начинает чувствовать, как сходит с ума. В результате расстроенный потерей друга Питер выдумывает «Шоу Кливленда».
Что касается его друга Джо Суонсона, на самом деле Питер не успел с ним познакомиться, о нем герою рассказывают Кливленд и Гленн. Однако он все равно решил включить его в свой воображаемый мир. Так как он не знает характера Джо, он придумывает его самостоятельно — так Джо становится идеальным отцом, которым не смог стать сам Питер.
«Питер — тот, кто постоянно приносит неприятности себе и своей семье. Однако в конце концов осознает, что все члены его семьи в безопасности, и что он безоговорочно любит каждого из них. И это все, чего в действительности хотел Питер Гриффин», — пишет @bblank0308 в заключении своей теории.
Новая жизнь теории
Теория @bblank0308 завирусилась в сети только в 2022 году, в этом ей помог TikTok. Одним из первых ролик на эту тему опубликовал аккаунт с ником @andysterl, в котором разбираются различные теории о «Гриффинах». В видео показан отрывок из сериала, в котором Питер подвешен над костром. Он собрал 5 млн просмотров.
Другие тиктокеры начали записывать «Дуэты» с этим роликом и писать о том, как их пугает теория о сумасшествии Питера.
Некоторые обнаружили другой эпизод, который подтверждает теорию о том, что Питер сошел с ума.
Но есть и те, кто заявляет, что эта теория не имеет ничего общего с сериалом.