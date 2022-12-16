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Генри Кавилл сыграет в сериале по мотивам игры Warhammer 40,000

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:53

Британский актер Генри Кавилл, известный по фильму «Человек из стали» и сериалу «Ведьмак», снимется в экранизации игры Warhammer 40,000. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Шоу выпустит Amazon. Оно будет основано на настольной игре-стратегии, действие которой происходит в вымышленной футуристической вселенной, где люди сражаются с инопланетными цивилизациями и потусторонними силами.

Кавилл выступит не только исполнителем главной роли, но и продюсером проекта. В данный момент Amazon завершает переговоры о правах на игру — за них боролись в последние несколько месяцев сразу несколько компаний.

Кто станет сценаристом и шоураннером сериала, пока неизвестно. В разработке киноадаптации примет участие Vertigo Entertainment. Какие актеры, помимо Кавилла, будут приглашены в проект, не сообщается.

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