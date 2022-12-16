На Маросейке открылся саке-бар MAI с авторскими коктейлями и японским стритфудом

На углу Петроверигского переулка и Маросейки открылся саке-бар MAI. Об этом «Афише Daily» рассказали его создатели, открывшие бар «Сентябрь».
В барной карте — 20 видов саке, авторские коктейли с саке и сётю. Меню кухни состоит в основном из японского стритфуда вроде татаки из тунца, окономияки с морепродуктами и кацу-сандо.
В пятницу и субботу, с 22.00, в баре играют диджеи в формате vinyl only. На этой неделе в лайнапе Tony Lavrutz и Krasavin.
С пятницы по субботу бар работает с 17.00 до полуночи. В четверг и воскресенье двери закрываются в 4.00. Точный адрес — Маросейка, 6–8, заходить в подвал.
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