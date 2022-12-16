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«Афиша» подарит скидку на билеты в театр и на концерты, если расплатиться SberPay

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

«Афиша» подарит скидку 350 рублей на билеты в театр и на концерты при оплате через SberPay. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы акции.

Что нужно сделать, чтобы получить скидку:

  • выбрать билеты на спектакль или концерт на сайте или в мобильном приложении «Афиши»;
  • во время покупки выбрать акцию «-350₽ при оплате SberPay».

Предновогодняя акция действует до 31 января 2023 года для первых 7000 пользователей, совершивших покупку. Выбрать билеты можно уже сейчас в афише мероприятий любого российского города.

Подробнее о правилах акции можно узнать здесь.

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