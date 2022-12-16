«Афиша» подарит скидку на билеты в театр и на концерты, если расплатиться SberPay

«Афиша» подарит скидку 350 рублей на билеты в театр и на концерты при оплате через SberPay. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы акции.
Что нужно сделать, чтобы получить скидку:
- выбрать билеты на спектакль или концерт на сайте или в мобильном приложении «Афиши»;
- во время покупки выбрать акцию «-350₽ при оплате SberPay».
Предновогодняя акция действует до 31 января 2023 года для первых 7000 пользователей, совершивших покупку. Выбрать билеты можно уже сейчас в афише мероприятий любого российского города.