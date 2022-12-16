РБК: Apple откажется от штаб-квартиры в одном из самых дорогих бизнес-центров Москвы

Apple впервые арендовала офис в бизнес-центре пять лет назад — сначала на 3500 квадратным метров, а затем увеличила площадь до 4700. С началом пандемии COVID-19 в 2020 году офис использовали не в полном объеме, а после объявления в России частичной мобилизации в сентябре решили прекратить аренду.