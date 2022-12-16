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РБК: Apple откажется от штаб-квартиры в одном из самых дорогих бизнес-центров Москвы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:18

Американская компания Apple перестанет арендовать офис в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем. Сейчас идут переговоры об условиях расторжения договора, рассказали РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости.

Apple впервые арендовала офис в бизнес-центре пять лет назад — сначала на 3500 квадратным метров, а затем увеличила площадь до 4700. С началом пандемии COVID-19 в 2020 году офис использовали не в полном объеме, а после объявления в России частичной мобилизации в сентябре решили прекратить аренду.

Судя по данным из Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды штаб-квартиры в БЦ «Романов двор» действует до января 2025 года.

В конце сентября «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что Apple вывезла большинство сотрудников российского офиса в Киргизию, еще часть уехала в Дубай и Лондон. РБК направил запрос в Apple. В компании Pro FM, чьи контакты указаны в презентациях по аренде бизнес-центра «Романов двор» на официальном сайте, отказались от комментариев.

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