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Форум Игоря Бутмана Jazz Across Borders завершится гала-концертом

Семён Гудошников
Сегодня в 15:22

Международный джазовый форум-фест Игоря Бутмана Jazz Across Borders завершится 18 декабря гала-концертом. Он пройдет в петербургском КСК «М-1 Арена», сообщили «Афише Daily» организаторы.

Участниками JAB gala впервые станут сразу два оркестра — симфонический и джазовый. Вместе с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром на одну сцену выйдут вокалистки Алина Енгибарян и Fantine. Премьерой вечера станет совместная программа Олега Аккуратова и симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело.

«У российского джаза свой российский характер благодаря нашей страсти, благодаря тому, что мы всегда играем на разрыв души, играем как в последний раз. У нас есть свои мелодии, свои ритмы, свой лад», — отметил Бутман.

Fantine и Аккуратов участвовали в шоу «Голос», а Аккуратов стал суперфиналистом девятого сезона конкурса. В 2014 году его выступление завершало церемонию закрытия Паралимпийских игр в Сочи.

Билеты на JAB gala ищите на «Афише». По промокоду «АФИША» — скидка 30%.

Jazz Across Borders проходит в Петербурге с 16 по 18 декабря. Кроме выступлений там будет конференция с обсуждениями проблем индустрии. Подробную программу можно посмотреть здесь.

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