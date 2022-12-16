Форум Игоря Бутмана Jazz Across Borders завершится гала-концертом

Международный джазовый форум-фест Игоря Бутмана Jazz Across Borders завершится 18 декабря гала-концертом. Он пройдет в петербургском КСК «М-1 Арена», сообщили «Афише Daily» организаторы.
Участниками JAB gala впервые станут сразу два оркестра — симфонический и джазовый. Вместе с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром на одну сцену выйдут вокалистки Алина Енгибарян и Fantine. Премьерой вечера станет совместная программа Олега Аккуратова и симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело.
«У российского джаза свой российский характер благодаря нашей страсти, благодаря тому, что мы всегда играем на разрыв души, играем как в последний раз. У нас есть свои мелодии, свои ритмы, свой лад», — отметил Бутман.
Fantine и Аккуратов участвовали в шоу «Голос», а Аккуратов стал суперфиналистом девятого сезона конкурса. В 2014 году его выступление завершало церемонию закрытия Паралимпийских игр в Сочи.
Jazz Across Borders проходит в Петербурге с 16 по 18 декабря. Кроме выступлений там будет конференция с обсуждениями проблем индустрии. Подробную программу можно посмотреть здесь.