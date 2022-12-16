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Twitter заблокировал аккаунты журналистов ведущих СМИ. Евросоюз за это пригрозил Маску санкциями

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:16

Twitter заблокировал аккаунты десятков журналистов из CNN, New York Times, The Washington Post (WP) и других ведущих американских СМИ. Об этом сообщает WP.

По данным издания, блокировки аккаунтов произошли без предупреждения и какого‑либо объяснения через день после того, как Twitter запретил передавать текущее местоположение другого человека без его согласия.

Тогда соцсеть также приостановила действие аккаунта @ElonJet, автор которого отслеживал перелеты владельца соцсети Илона Маска с помощью ботов, запрограммированных на поиск перемещений частных самолетов.

Многие из заблокированных журналистов освещали изменения в соцсети, а также заявления Маска, что он и его семья подвергаются опасности из‑за информации о местоположении. Бизнесмен в своем твиттер-аккаунте писал, что журналисты раскрыли частную информацию о его семье.

«Критиковать меня в течение дня — это нормально, но разглашать мое местоположение в реальном времени и подвергать опасности мою семью — нет», — написал он.

На новости о блокировке журналистов отреагировали в Евросоюзе. Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова пригрозила Илону Маску санкциями.

«Европейский Акт о цифровых услугах требует соблюдения свободы прессы и фундаментальных прав. Это требование также усилено нашим Актом о свободе прессы. Илон Маск должен знать об этом», — сказала она.

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