Twitter заблокировал аккаунты журналистов ведущих СМИ. Евросоюз за это пригрозил Маску санкциями

Многие из заблокированных журналистов освещали изменения в соцсети, а также заявления Маска, что он и его семья подвергаются опасности из‑за информации о местоположении. Бизнесмен в своем твиттер-аккаунте писал, что журналисты раскрыли частную информацию о его семье.