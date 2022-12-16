Twitter заблокировал аккаунты журналистов ведущих СМИ. Евросоюз за это пригрозил Маску санкциями

Twitter заблокировал аккаунты десятков журналистов из CNN, New York Times, The Washington Post (WP) и других ведущих американских СМИ. Об этом сообщает WP.
По данным издания, блокировки аккаунтов произошли без предупреждения и какого‑либо объяснения через день после того, как Twitter запретил передавать текущее местоположение другого человека без его согласия.
Тогда соцсеть также приостановила действие аккаунта @ElonJet, автор которого отслеживал перелеты владельца соцсети Илона Маска с помощью ботов, запрограммированных на поиск перемещений частных самолетов.
Многие из заблокированных журналистов освещали изменения в соцсети, а также заявления Маска, что он и его семья подвергаются опасности из‑за информации о местоположении. Бизнесмен в своем твиттер-аккаунте писал, что журналисты раскрыли частную информацию о его семье.
«Критиковать меня в течение дня — это нормально, но разглашать мое местоположение в реальном времени и подвергать опасности мою семью — нет», — написал он.
На новости о блокировке журналистов отреагировали в Евросоюзе. Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова пригрозила Илону Маску санкциями.
«Европейский Акт о цифровых услугах требует соблюдения свободы прессы и фундаментальных прав. Это требование также усилено нашим Актом о свободе прессы. Илон Маск должен знать об этом», — сказала она.