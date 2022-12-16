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В Берлине лопнул самый большой цилиндрический аквариум в мире. В нем жили 1500 рыб

Семён Гудошников
Сегодня в 14:11

В Берлине лопнул самый большой цилиндрический аквариум в мире AquaDom, установленный в отеле Dom Aquaree. Об этом сообщает Der Spiegel.

По словам пожарных, гигантский резервуар с миллионом литров воды был уничтожен почти моментально. Раздался громкий звук, на улицу вылетели части фасада отеля, вода вылилась на улицу, а оттуда — в стоки.

В аквариуме жили около 1500 рыб, все они теперь вне воды. В результате происшествия также пострадали два человека. Их доставили в больницу.

Около ста пожарных и полицейских дежурят в отеле с утра. Пострадавший первый этаж обследован собаками-спасателями. В подвал здания попало лишь небольшое количество воды.

AquaDom был известной достопримечательностью Берлина. В нем обитали около 100 видов тропических рыб. Проектировал аквариум немецкий архитектор российского происхождения Сергей Чобан, по проекту которого среди прочих построили комплекс высоток «Федерация» в Москва-Cити. Летом 2020 года аквариум был значительно модернизирован.

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