В Берлине лопнул самый большой цилиндрический аквариум в мире. В нем жили 1500 рыб

В Берлине лопнул самый большой цилиндрический аквариум в мире AquaDom, установленный в отеле Dom Aquaree. Об этом сообщает Der Spiegel.
По словам пожарных, гигантский резервуар с миллионом литров воды был уничтожен почти моментально. Раздался громкий звук, на улицу вылетели части фасада отеля, вода вылилась на улицу, а оттуда — в стоки.
В аквариуме жили около 1500 рыб, все они теперь вне воды. В результате происшествия также пострадали два человека. Их доставили в больницу.
Около ста пожарных и полицейских дежурят в отеле с утра. Пострадавший первый этаж обследован собаками-спасателями. В подвал здания попало лишь небольшое количество воды.
AquaDom был известной достопримечательностью Берлина. В нем обитали около 100 видов тропических рыб. Проектировал аквариум немецкий архитектор российского происхождения Сергей Чобан, по проекту которого среди прочих построили комплекс высоток «Федерация» в Москва-Cити. Летом 2020 года аквариум был значительно модернизирован.