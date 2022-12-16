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Фонд «Нужна помощь» запустил благотворительную акцию в помощь НКО

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:16

Фонд «Нужна помощь» запустил благотворительную акцию «Не тайный Санта». Она поможет некоммерческим организациям собрать деньги на работу в 2023 году, рассказали «Афише Daily» авторы проекта.

На сайте можно выбрать более 150 подарков — от сторонников, сотрудников, подопечных — и помочь более 30 организациям, таким как «Нужна помощь», «Команда против пыток», «Второе дыхание», «Фонд Ройзмана», «Такие дела», и небольшим фондам из Нижнего Новгорода, Оренбурга, Челябинска, Ижевска, Сургута и других городов.

Среди подарков доступны новогодние плейлисты от Манижи, Вари Шмыковой, Муси Тотибадзе, «СБПЧ», открытка от Линор Горалик, духоподъемный список вопросов к себе от сервиса «Ясно», путеводитель по барам Москвы и Петербурга «Команды против пыток», рецепт коктейля от бара «Ровесник», очень личный список новогодних фильмов от Антона Долина и другие.

«Фонд „Нужна помощь“ понимает, что 2022 год оказался сложным для всех — и для благотворительных фондов, и для доноров, — и уверен, что такая акция может стать актом взаимоподдержки», — рассказали авторы проекта.

Благотворительная акция продлится до 15 января. Выбрать подарок можно здесь.

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