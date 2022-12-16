Фонд «Нужна помощь» запустил благотворительную акцию в помощь НКО

Среди подарков доступны новогодние плейлисты от Манижи, Вари Шмыковой, Муси Тотибадзе, «СБПЧ», открытка от Линор Горалик, духоподъемный список вопросов к себе от сервиса «Ясно», путеводитель по барам Москвы и Петербурга «Команды против пыток», рецепт коктейля от бара «Ровесник», очень личный список новогодних фильмов от Антона Долина и другие.