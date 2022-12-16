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«Кружок» и «Команда против пыток» выпустили коллекцию одежды совместно с художниками

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:38

Творческое объединение «Кружок» и правозащитная организация «Команда против пыток» выпустили коллекцию одежды. Прибыль с нее пойдет на помощь пострадавшим от пыток, рассказали «Афише Daily» авторы проекта.

В коллаборации приняли участие художники и художницы Даша Патрик, Никита Лофер, Миша Горячкин и Стася Соколовская. В коллекции — пять разных иллюстраций, каждая из которых является рефлексией художника о проблеме пыток или роли Команды в ее контексте.

«Бытовые и знакомые образы Миши Горячкина, тактильные и почти нежные „Ладони“ Стаси Соколовской, уличный и хулиганский граффити фургон Даши Патрик и метафизическая философская иллюстрация Никиты Лофера. Каждый из дизайнов отражает наши общие мысли, в каждом есть близкое и понятное нам всем», — подчеркивают авторы коллекции.

С помощью собранных средств будут оплачены шелтер и адвокаты, а также лечение пострадавших и проведение экспертизы.

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