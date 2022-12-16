«Кружок» и «Команда против пыток» выпустили коллекцию одежды совместно с художниками

В коллаборации приняли участие художники и художницы Даша Патрик, Никита Лофер, Миша Горячкин и Стася Соколовская. В коллекции — пять разных иллюстраций, каждая из которых является рефлексией художника о проблеме пыток или роли Команды в ее контексте.