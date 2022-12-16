Депутат Останина предложила сроки до 5 лет за повторную пропаганду ЛГБТ

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина подготовила законопроект о сроках до пяти лет за повторную гей-пропаганду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Согласно ему, уголовная ответственность должна наступать, если ранее человека штрафовали по подобным обвинениям. За повторную пропаганду ЛГБТ или смены пола в интернете или СМИ Останина предлагает наказывать принудительными работами сроком до двух лет, арестом до четырех месяцев или лишением свободы до двух лет. Если такая пропаганда была распространена среди детей, сроки увеличиваются до пяти лет.
За повторную пропаганду педофилии законопроект предполагает до четырех лет принудительных работ или до пяти лет колонии. Документ направлен на отзыв в правительство.
Первый замглавы думского комитета по законодательству Ирина Панькина заявила, что думать об уголовном наказании за ЛГБТ-пропаганду преждевременно.
Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ 5 декабря. Он запрещает пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди всех граждан вне зависимости от возраста, среди подростков нельзя распространять любую информацию о негетеросексуальных связях. Документ предполагает штрафы до 400 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. рублей — для должностных лиц и до 5 млн — для юридических.