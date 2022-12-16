Депутат Останина предложила сроки до 5 лет за повторную пропаганду ЛГБТ

Согласно ему, уголовная ответственность должна наступать, если ранее человека штрафовали по подобным обвинениям. За повторную пропаганду ЛГБТ или смены пола в интернете или СМИ Останина предлагает наказывать принудительными работами сроком до двух лет, арестом до четырех месяцев или лишением свободы до двух лет. Если такая пропаганда была распространена среди детей, сроки увеличиваются до пяти лет.