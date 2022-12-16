Реклама
Новости

Apple TV+ отменил сериал «Шантарам» после первого сезона

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:04

Apple TV+ решил закрыть драматический сериал «Шантарам» с Чарли Ханнамом в главной роли. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, амбициозный сериал не вызвал такого ажиотажа, как другие проекты Apple TV+.

Сюжет «Шантарама» рассказывает о беглом заключенном Лине Форде, который живет в Мумбае, скрываясь от тюрьмы и пытаясь понять цель своей жизни. Однако все оказывается под угрозой, когда он встречает загадочную женщину и влюбляется в нее.

Помимо Ханнама, в сериале снялись Антония Деспла («Французский вестник»), Электра Килби («Рассказы из Петли»), Александер Сиддиг («Царство небесное»), Дэвид Филд («Пальцы веером») и другие.

Проект был написан и спродюсирован шоураннером Стивом Лайтфутом («В ее глазах»). Режиссерами выступили Бхарат Наллури («Мисс Петтигрю»), Бронуэн Хьюз («13 причин почему») и Иэн Б.МакДональд («Бесстыжие»).

расскажите друзьям
теги
Apple
люди
Чарли ХаннамАлександер СиддигДэвид ФилдИэн Макдональд
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»