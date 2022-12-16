Apple TV+ отменил сериал «Шантарам» после первого сезона

Apple TV+ решил закрыть драматический сериал «Шантарам» с Чарли Ханнамом в главной роли. Об этом сообщает Deadline.
По данным издания, амбициозный сериал не вызвал такого ажиотажа, как другие проекты Apple TV+.
Сюжет «Шантарама» рассказывает о беглом заключенном Лине Форде, который живет в Мумбае, скрываясь от тюрьмы и пытаясь понять цель своей жизни. Однако все оказывается под угрозой, когда он встречает загадочную женщину и влюбляется в нее.
Помимо Ханнама, в сериале снялись Антония Деспла («Французский вестник»), Электра Килби («Рассказы из Петли»), Александер Сиддиг («Царство небесное»), Дэвид Филд («Пальцы веером») и другие.
Проект был написан и спродюсирован шоураннером Стивом Лайтфутом («В ее глазах»). Режиссерами выступили Бхарат Наллури («Мисс Петтигрю»), Бронуэн Хьюз («13 причин почему») и Иэн Б.МакДональд («Бесстыжие»).