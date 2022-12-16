Apple TV+ отменил сериал «Шантарам» после первого сезона

Сюжет «Шантарама» рассказывает о беглом заключенном Лине Форде, который живет в Мумбае, скрываясь от тюрьмы и пытаясь понять цель своей жизни. Однако все оказывается под угрозой, когда он встречает загадочную женщину и влюбляется в нее.