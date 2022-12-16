Реклама
Новости

В Казахстане женщина заказала обувь, а получила коробку марихуаны

Семён Гудошников
Сегодня в 10:16

59-летняя жительница области Абай в Казахстане заказала пару женской обуви. Однако в пришедшей ей коробке была совсем не обувь, а зеленое вещество с характерным запахом, сообщает медиа-центр МВД республики.

Через некоторое время с женщиной связался человек, который заказывал коробку, и пояснил, что курьер перепутал их посылки. Обо всем об этом жительница Абая рассказала правоохранителям, которых успела вызвать.

Невольная обладательница коробки марихуаны договорилась с мужчиной об обмене, а полицейские тем временем устроили засаду. Прибыв на место, заказчик наркотика был задержан стражами порядка «по горячим следам». Им оказался 34-летний безработный житель райцентра.

В ходу обыска полицейские нашли у него еще четыре коробки с пахучим зеленым веществом. Экспертиза показала, что это 72,2 килограмма высушенной марихуаны.

Мужчину доставили в изолятор, его сообщников ищут. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РК, наказание по ней — от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»