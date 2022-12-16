В Казахстане женщина заказала обувь, а получила коробку марихуаны

59-летняя жительница области Абай в Казахстане заказала пару женской обуви. Однако в пришедшей ей коробке была совсем не обувь, а зеленое вещество с характерным запахом, сообщает медиа-центр МВД республики.
Через некоторое время с женщиной связался человек, который заказывал коробку, и пояснил, что курьер перепутал их посылки. Обо всем об этом жительница Абая рассказала правоохранителям, которых успела вызвать.
Невольная обладательница коробки марихуаны договорилась с мужчиной об обмене, а полицейские тем временем устроили засаду. Прибыв на место, заказчик наркотика был задержан стражами порядка «по горячим следам». Им оказался 34-летний безработный житель райцентра.
В ходу обыска полицейские нашли у него еще четыре коробки с пахучим зеленым веществом. Экспертиза показала, что это 72,2 килограмма высушенной марихуаны.
Мужчину доставили в изолятор, его сообщников ищут. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РК, наказание по ней — от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.