Сербия ускоренно предоставит гражданство россиянам и украинцам

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика будет предоставлять гражданство россиянам и украинцам в ускоренном порядке. Его слова передает ТАСС.
Такое решение было принято из‑за нехватки рабочей силы в стране. Президент отметил, что для остальных соискателей не будет действовать система ускоренного получения гражданства.
Помимо этого, Вучич заявил, что Сербия введет санкции против России только при экзистенциальных угрозах.
Ранее стало известно, что за последние девять месяцев более 104 тыс. россиян оформили вид на жительство в Сербии сроком на один год. В основном это IT-специалисты. Статус беженца получили 18 тыс. украинцев.