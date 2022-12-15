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В Челябинской области мужчина убил жену, которая неоднократно жаловалась на него в полицию

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:02

В Челябинской области арестовали мужчину, который убил свою бывшую жену. Это случилось после того, как женщина несколько раз обращалась в полицию с жалобами на агрессию экс-супруга, сообщил 74.ru.

Трагедия произошла в начале декабря в поселке Красное Поле. Сотрудница Сосновской районной администрации Екатерина Баженова пропала, после чего ее семья обратилась к правоохранителям.

Полицейские заподозрили, что в исчезновении женщины виновен ее бывший муж. Он прожил с Баженовой вместе 18 лет, однако в прошлом году супруги подали на развод. Вскоре после задержания Иван Баженов признал свою вину.

«Катя неоднократно обращалась в полицию, очень много было обращений, это и соседи могут подтвердить. Он угрожал ей. Ну а что полиция? Они приедут, напишут какой‑то акт, и до свидания, дело с концом», — рассказала сестра погибшей Ирина.

В региональном управлении МВД отметили, что конфликты между экс-супругами действительно происходили — из‑за раздела нажитого имущества. В 2022 году от Баженовой в полицию поступило четыре сообщения, признали в МВД.

«Два — о словесных конфликтах, одно — о драке между супругом и знакомым женщины, одно — о предполагаемом хищении бытовых вещей. Также поступало два заявления от мужчины: о предполагаемом хищении части имущества и о драке между ним и знакомым его супруги. По каждому сообщению выезжали сотрудники полиции и проводили проверочные мероприятия», — заявили в ведомстве.

Теперь же в ГУ МВД пообещали, что изучат «причины и обстоятельства произошедшего» и дадут «оценку полноте принятых мер по отработке поступающих заявлений».

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