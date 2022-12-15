В Челябинской области мужчина убил жену, которая неоднократно жаловалась на него в полицию

«Два — о словесных конфликтах, одно — о драке между супругом и знакомым женщины, одно — о предполагаемом хищении бытовых вещей. Также поступало два заявления от мужчины: о предполагаемом хищении части имущества и о драке между ним и знакомым его супруги. По каждому сообщению выезжали сотрудники полиции и проводили проверочные мероприятия», — заявили в ведомстве.