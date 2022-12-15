Морган Фриман и Флоренс Пью помогают друг другу пережить трагедию в трейлере «Хорошего человека»

На ютьюб-канале MGM опубликовали трейлер фильма «Хороший человек» («A Good Person»), снятого звездой «Клиники» Заком Браффом. Главные роли в картине исполнили Морган Фриман («Побег из Шоушенка») и Флоренс Пью («Маленькие женщины»).
Пью сыграла девушку по имени Эллисон, которая никак не может оправиться от автомобильной аварии, случившейся в прошлом. Героиня находилась за рулем машины, где также находились ее жених Нэйтан и будущая золовка.
Сестра Нэйтана в результате ДТП скончалась, а отношения пары расстроились. Нэйтан тяжело переживал гибель сестры. Не менее трудно пришлось и его отцу Дэниелу, потерявшему в той трагедии любимую дочь.
Эллисон же винила в случившемся себя. Не сумев справиться с переживаниями при помощи терапии, она решает обратиться к богу. В церкви героиня встречает Дэниела, и тот, несмотря на сложные чувства, берется помочь девушке.
Двое сближаются и через какое‑то время становятся друзьями, открывая друг для друга надежду на будущее, в котором, как им казалось, ничто уже не будет так хорошо, как было некогда.
Сценарий ленты написал Брафф, для которого «Хороший человек» станет первой режиссерской работой за пять лет. Предыдущая картина кинематографиста «Уйти красиво», в которой также снимался Фриман, вышла в 2017 году.