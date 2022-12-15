Даррен Аронофски поставит мюзикл по мотивам фильма «Черный лебедь»

Американский режиссер Даррен Аронофски, снявший фильмы «Реквием по мечте» и «Фонтан», поставит мюзикл по мотивам своей картины под названием «Черный лебедь». Об этом сообщил Variety.
Спектакль будет поставлен на Бродвее. «Мы пытаемся сделать мюзикл „Черный лебедь“. Посмотрим, что произойдет. Но мы над этим работаем», — заявил кинематографист.
Аронофски добавил, что ему всегда было интересно попробовать свои силы в жанре мюзикла. Он рассматривал как возможность кинопроекта, так и сценической постановки.
По мнению режиссера, создать успешный мюзикл сложно, поскольку типичная музыка для спектаклей не пользуется сегодня популярностью. Аронофски отметил, что ориентируется на «Гамильтона» Лин-Мануэля Миранды.
Кинематографист считает, что мюзикл Миранды получился «блестящим», потому что режиссер объединил классическую музыку с хип-хопом.
Главную роль в «Черном лебеде» исполнила Натали Портман. Кто сыграет ее героиню в театральной адаптации, пока неизвестно. Когда состоится премьера мюзикла, также не сообщается.